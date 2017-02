PokÃ©mon Go erhÃ¤lt das bisher grÃ¶ÃŸte Update â€“ Ã¼ber 80 neue PokÃ©mon

82 SHARES Facebook Twitter Google

Der große Hype rund um Pokémon Go ist vielleicht vorbei, aber mit Sicherheit sind da draußen noch ziemlich viele Spieler unterwegs, die nicht genug von diesem Augmented Reality Game bekommen können.

Und f√ľr diese Spieler habe ich sehr gute Nachrichten! K√ľrzlich wurde das bisher gr√∂√üte Update f√ľr Pok√©mon Go angek√ľndigt, das noch im Laufe dieser Woche erscheinen soll.

Das gr√∂√üte Highlight: Durch das Update finden √ľber 80 neue Poket-Monster den Weg ins Spiel. Abgesehen davon wird es neue M√∂glichkeiten geben, bestimmte Pok√©mon weiterzuentwickeln und manche Monster werden durch das Update auch anders reagieren, wenn ihr ihnen in freier Wildbahn begegnet.

Was das Update sonst noch so zu bieten hat, seht ihr im nachfolgenden Trailer. Und wer der allerbeste sein will, der sollte sich den Clip auf jeden Fall ansehen.

In diesem Sinne: Schnapp’ sie dir alle! Ach ja, die offiziellen infos zum Update findet ihr √ľber diesen Link.

Das denken wir:

Die Jagd geht weiter.