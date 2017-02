Resident Evil 7: Chris Redfield kehrt im kostenlosen DLC “Not a Hero” zurück

Ihr k├Ânnt nicht genug von Resident Evil 7 bekommen? Kein Problem, denn im Fr├╝hling erscheint der kostenlose DLC “Not a Hero”.

Und wie nun bekannt wurde, kehrt in diesem DLC unser alter Freund Chris Redfield zur├╝ck. Das hat Capcom in folgendem Tweet verraten:

Chris Redfield returns in the free ÔÇťNot A HeroÔÇŁ DLC for #RE7 this Spring. Who or what is he chasing? Find out soon in this separate story. pic.twitter.com/vYQhSkfyVT

— Resident Evil (@RE_Games) 24. Februar 2017