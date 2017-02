Seht euch hier den Fast & Furious 8 Super Bowl Spot an

82 SHARES Facebook Twitter Google

Ich finde ja, dass die “Fast & Furious”-Reihe von Teil zu Teil an Charme verloren hat. Nichtsdestotrotz sind die Filme sehr erfolgreich und da wird Fast & Furious 8 wahrscheinlich keine Ausnahme machen.

Im Rahmen des Super Bowls wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und dieser gibt einen guten Vorgeschmack davon, was uns im Film erwartet: Action am laufenden Band.

Was genau in Fast & Furious 8 abgeht, ist noch nicht bekannt, aber fest steht, dass Vin Diesel als Dominic Toretto seiner “Familie” in Teil 8 den RĂĽcken zu kehren scheint. Aber mit Sicherheit wird am Schluss alles gut. Alles andere wäre tatsächlich eine Ăśberraschung.

In Deutschland soll Fast & Furious 8 am 13. April 2017 in den Kinos anlaufen.

Das denken wir:

Mal sehen, ob Fast & Furious 8 mehr zu bieten hat als plumpe Action.