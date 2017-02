Seht euch hier den heftigen TV-Spot zu Ghost Recon Wildlands an

75 SHARES Facebook Twitter Google

Am 7. März erscheint Ghost Recon Wildlands für PC, PS4 und Xbox One. Darum rührt Ubisoft in diesen Tagen kräftig die Werbetrommel. Kürzlich wurde auch der erste TV-Spot veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Der Clip mit dem Titel “Ruthless” entstand unter der Aufsicht des Regisseurs John McTiernan, der unter anderem fĂĽr “Die Hard” und “Predator” zuständig war. Er zeigt die erste Mission der Ghosts in Bolivien, in der sie versuchen, das Santa-Blanca-Kartell zu zerschlagen.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung zum Trailer:

“„Ruthless“ ist die Geschichte derjenigen, die niemals in Erscheinung treten, der unsichtbaren aber zielstrebigen Arme der Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit, die mit Blei und Blut eingefordert wird. Das Video zeigt die bevorstehende Schreckensherrschaft des Santa-Blanca-Kartells. Die Organisation ĂĽbernimmt langsam die Kontrolle ĂĽber Bolivien und seine Einwohner mit dem Ziel, einen Drogenstaat zu erschaffen. Doch jetzt sind sie nicht mehr allein. Angst wird die Seelen der Verdorbenen erfĂĽllen, denn sie sind bald da. Die Ghosts kommen.”

Und hier nun der sehr sehenswerte TV-Spot:

Das denken wir:

Ein cooler Spot. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch das Spiel gut wird.