Seht euch hier den verstÃ¶renden Trailer zu “It Comes At Night” an

Na, mal wieder Lust auf einen vielversprechenden Horrorfilm? Da hätte ich etwas fĂĽr euch: einen Film namens “It Comes At Night” vom „Krisha“-Regisseur Trey Edward Shults.

In diesem Film geht es um eine Familie, die sich in eine WaldhĂĽtte zurĂĽckgezogen hat, um sich vor einer unnatĂĽrlichen Bedrohung zu schĂĽtzen.

Nach der Ankunft einer verzweifelten zweiten Gruppe wird durch Misstrauen die Hausordnung, nach der die Familie lebt, jedoch auf eine harte Probe gestellt.

Nun wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht, der die intensive Spannung sehr gekonnt – durch eine Kamerafahrt auf eine rote Tür – spürbar macht. Was verbirgt sich hinter dieser verdammten Tür? Und was lauert da draußen für eine Bedrohung?

Antworten auf diese Fragen werden wir aber wohl erst bekommen, wenn der Film an den Start geht. Hier nun der erste verstörende Trailer zu “It Comes At Night”:

Das denken wir:

Dieser Film scheint nichts fĂĽr schwache Nerven zu sein.