So drastisch wurde die japanische Version von Resident Evil 7 gekÃ¼rzt

75 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr Resident Evil 7 gespielt habt, dann wisst ihr: Das Spiel ist nichts f├╝r zarte Gem├╝ter.

In Resi 7 wird nicht an Blut und abgetrennten Gliedma├čen gespart. Aber habt ihr gewusst, dass das in der japanischen Version des Spiels anders aussieht?

Im nachfolgenden Video von Censored Gaming seht ihr, welche Inhalte in der japanischen Version von Resident Evil 7 gek├╝rzt oder entfernt wurden.

Also, wer es etwas h├Ąrter mag, der ist mit dem internationalen Release des Spiels auf jeden Fall besser bedient als mit der japanischen Version.

Das denken wir:

Da wurden ziemlich viele Inhalte gek├╝rzt oder entfernt.