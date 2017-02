So sehen die Nintendo Switch Demo-Stationen aus

55 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen (am 3. März 2017) geht Nintendo mit der Switch an den Start und nun wurden die ersten Demo-Stationen gesichtet.

Ein Bild einer Switch-Demo-Station bei GameStop ist bereits im Netz gelandet.

Das Bild könnt ihr euch hier ansehen:

Erst k√ľrzlich berichteten wir √ľber das erste Unboxing-Video der Konsole. Dieses findet ihr √ľber diesen Link. Sobald es weitere Infos zur Ninteno Switch gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Zwei Wochen noch, dann geht die Switch an den Start. Das wird spannend.