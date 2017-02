So verwandelst du eine Wii U in die Nintendo Switch

68 SHARES Facebook Twitter Google

Hattet ihr schon die Gelegenheit, die Nintendo Switch auszuprobieren? Nein? Wenn ihr eine Wii U habt, dann k├Ânnt ihr damit das “Switch-Erlebnis” ziemlich gut nachstellen.

Die Wii U ist ja der direkte Vorg├Ąnger der Nintendo Switch und auch wenn der Controller etwas klobiger ist, k├Ânnt ihr damit spielen, wie mit der Switch. Ihr k├Ânnt Spiele wie Mario Kart 8 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild einfach im Handheld-Modus zocken. Das Spiel wird zwar lediglich auf den Controller gestreamt, aber das Gef├╝hl ist nahezu identisch.

Mit der Wii U k├Ânnt ihr sogar den Tabletop-Modus der Switch nachstellen. Alles, was ihr daf├╝r braucht, ist die Ladestation und einen Controller.

In Aktion sieht das Ganze dann so aus:

Coole Sache, oder? So kann man sich zumindest die Zeit vertreiben, bis die Nintendo Switch dann ab dem 3. M├Ąrz erh├Ąltlich ist.

Das denken wir:

Wer jetzt schon das Switch-Feeling ausprobieren m├Âchte, sollte das mal ausprobieren.