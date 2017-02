Sony hat gerade das bisher beste Update fÃ¼r die PS4 angekÃ¼ndigt

165 SHARES Facebook Twitter Google

Die PS4 ist mit 50 Millionen verkauften Einheiten seit dem Launch im November 2013 aktuell die erfolgreichste Konsole. Und mittlerweile gibt es auch zahlreiche wirklich gute Games f├╝r die PS4, aber leider auch ein Problem: den Speicherplatz.

Bisher war es zwar m├Âglich, das PS4-Geh├Ąuse zu ├Âffnen und die Festplatte auszutauschen, wirklich praktikabel war das jedoch nicht. Mit dem System-Update 4.50 ├Ąndert sich das aber nun. Denn wie Sony k├╝rzlich auf dem offiziellen PlayStation Blog verk├╝ndete, erm├Âglicht es dieses Update endlich den Speicher der Konsole durch eine externe Festplatte zu erweitern. Coole Sache, oder?

Und alles was ihr daf├╝r machen m├╝sst, ist eine USB 3.0 Festplatte an die PS4 anzuschlie├čen. Schon habt ihr mehr Speicherplatz. Bisher ist noch nicht bekannt, wann genau das System-Update 4.50 ver├Âffentlicht wird, wir gehen aber davon aus, dass es in ein paar Wochen erh├Ąltlich sein wird.

Das denken wir:

Endlich. Dieses Feature war l├Ąngst ├╝berf├Ąllig.