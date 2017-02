Storm Chaser haben Bill Paxton die ultimative Ehre erwiesen

Gestern berichteten wir darüber, dass der Schauspieler Bill Paxton im Alter von 61 Jahren gestorben ist. “Mit schweren Herzen teilen wir mit, dass Bill Paxton aufgrund von Komplikationen bei einer OP verstorben ist”, heißt es in der Erklärung der Faimilie.

Unter anderem spielte er im Film “Twister” einen Sturmjäger namens Bill Harding. Durch den Film haben viele Menschen zum ersten Mal von Sturmjägern gehört. Und einige Storm Chaser haben dem Schauspieler nun die ultimative Ehre erwiesen.

Sie haben sich in Facebook-Gruppen, organisiert, ihr Zeug gepackt und sind dann losgezogen, um ihre Spotter Netzwerk-Marker in Apps wie RadarScope Pro zu setzen.

So haben sie mittels GPS nach und nach die Initialen von Bill Paxton auf ihre Karte geschrieben. So sah das Ergebnis aus:

It just keeps getting better! Hundreds of storm chasers honoring Bill Paxton in KS and OK. Each dot is one person's GPS. #RIPBillPaxton pic.twitter.com/z14XQ9msPR

— Aaron Brackett (@Aaron_Brackett) 26. Februar 2017