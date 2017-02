The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Entwicklung ist abgeschlossen

82 SHARES Facebook Twitter Google

Was lange w├Ąhrt, wird endlich gut. Es gab im Vorfeld bereits viele Meldungen bez├╝glich einer m├Âglichen Releaseverschiebung vom neuesten Zelda-Abenteuer. Doch diese Sorgen k├Ânnen nun ├╝ber Bord geworfen werden, denn wie der Nintendo-Konzern best├Ątigt, hat The Legend of Zelda: Breath of the Wild den Goldstatus erreicht.

Rund einen Monat vor dem Release der Nintendo Switch ist das nat├╝rlich eine wichtige Info. Auch eine Party soll bereits seitens Nintendo stattgefunden haben, um die Fertigstellung zu feiern. Auch Mastermind Shigeru Miyamoto soll dabei vor Ort gewesen sein.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 03. M├Ąrz 2017 f├╝r die Wii U und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Das ist ein wichtiger Schritt, um die Switch-Verk├Ąufe anzutreiben. Nicht auszumalen was los gewesen w├Ąre, wenn Nintendo es so kurzfristig h├Ątte verschieben m├╝ssen.