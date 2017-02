The Legend of Zelda: Breath of the Wild â€“ Hier ist der neue Guard-Trailer

95 SHARES Facebook Twitter Google

Nintendo hat auf der offiziellen japanischen Website zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen neuen Trailer veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Das Besondere am Trailer: Der Clip kommt fast ohne Sound aus und das wirkt irgendwie sehr ungewöhnlich. Dafür gibt es einige neue Szenen aus dem Spiel zu sehen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint mit der Nintendo Switch am 3. März. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Hier nun der neue Trailer:

Das denken wir:

Ein etwas ungewöhnlicher Trailer. Aber der Clip macht auf jeden Fall Lust auf mehr.