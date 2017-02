The Legend of Zelda: Breath of the Wild â€“ Nintendo prÃ¤sentiert den Expansion Pass

95 SHARES Facebook Twitter Google

Na, freut ihr euch auch schon so auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, denn das Spiel erscheint parallel zum Release der Nintendo Switch am 3. März.

KĂĽrzlich wurde nun ein “Expansion Pass” fĂĽr das Spiel angekĂĽndigt, den Zelda-Entwickler Eiji Aonuma himself im nachfolgenden Video vorstellt.

Der “Expansion Pass”, der 19,99 Euro kosten wird, beinhaltet drei neue Schatzkisten, mit Items fĂĽr Link (unter anderem ein Switch Shirt) auch zwei DLC-Packs, die im Laufe des Jahres erscheinen werden.

Das erste DLC-Paket wird im Sommer erscheinen. Es beinhaltet “eine neue PrĂĽfungsschrein-Herausforderung, die Möglichkeit, das Hauptspiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen sowie eine zusätzliche Funktion fĂĽr die spielinterne Umgebungskarte”.

Das zweite Paket erscheint im Winter und bietet einen zusätzlichen Dungeon und eine neue Geschichte.

Hier könnt ihr euch das Ganze nochmal in Videoform ansehen:

Das denken wir:

Ein Expansion Pass fĂĽr Zelda? Das ist irgendwie komisch.