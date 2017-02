The Surge: Hier sind 14 Minuten aus dem Sci-Fi-RPG

61 SHARES Facebook Twitter Google

Das Sci-Fi-RPG The Surge erscheint im Mai für PC, PS4 und Xbox One. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis das Spiel in den Händlerregalen steht.

Dafür wurde nun ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das ganze 14 Minuten aus dem Spiel zeigt. Kommentiert wird das Ganze von Deck13 Game Designer Adam Hetenyi.

In The Surge müsst ihr – ausgerüstet mit einem Exoskelett – einen mysteriösen Industriekomplex erkunden und euch zahlreichen Gegnern stellen. Und dabei geht es ganz schön blutig zur Sache. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz gut aus.