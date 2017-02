Tom Clancyâ€™s Ghost Recon Wildlands â€“ Ubisoft verkÃ¼ndet Open-Beta-Termin

61 SHARES Facebook Twitter Google

Erst vor einigen Tagen wurde die Closed-Beta-Phase von Ghost Recon Wildlands beendet. Nun hat Ubisoft den Release für die Open Beta verraten.

So öffnet die Open Beta am 23. Februar ihre Pforten und gezockt darf dann bis zum 27. Februar werden. Das dürfte auf jeden Fall ausreichen, um sich ein Bild von Ghost Recon Wildlands machen zu können.

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch in der Open Beta erwartet. Here you go:

Das denken wir:

Jetzt können endlich alle Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands anzocken.