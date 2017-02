Twitch verkauft jetzt auch Spiele. Streamer bekommen 5%

Twitch hat k├╝rzlich angek├╝ndigt, dass ├╝ber die Streaming-Plattform in Zukunft Spiele verkauft werden. Streamer sollen mit 5 Prozent an den Ver├Ąufen beteiligt werden.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Ank├╝ndigung:

“Twitch erweitert sein Angebot und f├╝hrt den Verkauf von Videospielen und Ingame-Inhalten auf seiner sozialen Plattform f├╝r Live-Video ein. Ab diesem Fr├╝hjahr k├Ânnen Spieleentwickler und Publisher alle Fans, die ihre Spiele verfolgen, mit interessanten Angeboten belohnen. So k├Ânnen Spieler direkt zuschlagen und dabei noch ihre Lieblings-Streamer unterst├╝tzen, da diese an Verk├Ąufen ├╝ber ihren Kanal mitverdienen. Zu jedem Kauf legt Twitch au├čerdem noch eine kleine Belohnung oben drauf: Alle Nutzer, die ein angebotenes Videospiel direkt auf Twitch erwerben, erhalten eine kostenlose Twitch Truhe. Twitch Truhen beinhalten zuf├Ąllig ausgew├Ąhlte Twitch Inhalte, wie exklusive Emotes, Chat-Abzeichen oder Bits f├╝r Cheering.”

“Viele unserer Streamer wollen sich ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie das tun, was sie liebenÔÇŁ, sagt Matt McCloskey, VP of Commerce, Twitch. ÔÇťUm ihnen unter die Arme zu greifen, erm├Âglichen wir es Entwicklern, ihre Spielinhalte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu verkaufen ÔÇô also genau dann, wenn ihre Community sich auf Twitch zusammenfindet. Im Gegenzug k├Ânnen die Streamer Geld durch den Verkauf der Spiele auf ihren Kan├Ąlen verdienen. Um sicherzustellen, dass jeder dabei etwas gewinnt, belohnen wir teilnehmende Fans mit unseren Twitch Truhen.”