Valve beendet Steam Greenlight – dafür kommt Steam Direct

Valve hat k├╝rzlich auf dem Steam Blog angek├╝ndigt, dass die Einreichungsplattform Steam Greenlight eingestellt und mit einem neuen Dienst namens Steam Direct ersetzt wird.

Das Ganze soll im Fr├╝hling passieren. Die Unterschiede: Bei Steam Direct wird die M├Âglichkeit entfernt, dass die Community ├╝ber die zu ver├Âffentlichenden Spiele abstimmen kann und Entwickler m├╝ssen sich verifizieren. Abgesehen davon muss f├╝r jede Einreichung eines Spiels eine Geb├╝hr bezahlt werden.

Hier die offizielle Meldung:

“Weiterentwicklung von Steam

Unser Hauptziel bei der Einf├╝hrung neuer Funktionen oder ├änderungen auf Steam besteht darin, unsere Kunden gl├╝cklich zu machen. Wir messen diesen Erfolg daran wie gut wir Kunden mit gro├čartigen Produkten in Verbindung bringen k├Ânnen. Uns ist klar geworden, dass wir darum nicht mehr als kleine Gruppe hier bei Valve vorhersagen sollten, welche Spiele den vielen verschiedenen Kundengruppen gefallen k├Ânnten.

Deshalb sind wir in den 13 Jahren, die Steam existiert, langsam von einem kuratierten Steam-Shop zu einem direkteren Vertriebsmodell ├╝bergegangen. In den n├Ąchsten Monaten werden wir weitere Schritte dieses Prozesses einleiten, indem wir mit Greenlight das gr├Â├čte Hindernis des direkten Wegs entfernen. Unser Ziel dabei ist es, Entwicklern und Publishern einen direkten Ver├Âffentlichungspfad zu erm├Âglichen und letztendlich der Community noch bessere Produkte zu bieten.

Was wir von Greenlight gelernt haben

Nach der Ver├Âffentlichung von Steam Greenlight haben wir festgestellt, dass dies ein hilfreicher Schritt in Richtung direktes Vertriebsmodell war – auch wenn wir dieses Ziel noch nicht ganz erreicht hatten. Auf dem Weg dorthin hat es uns geholfen, die Schwelle f├╝r das Ver├Âffentlichen von Spielen seitens der Entwickler, zu senken und gleichzeitig eine h├Âhere Anzahl von gro├čartigen Spielen anzubieten. Wir haben momentan ├╝ber 100 Greenlight-Titel, die jeweils ├╝ber 1 Million US-$ Profit gemacht haben. Viele von diesen Titeln w├Ąren wom├Âglich nie im vorherigen, hoch kuratierten Steam-Shop ver├Âffentlicht worden.

Diese unvorhersehbaren Erfolge haben uns best├Ątigt, dass es viele verschiedene Zielgruppen auf Steam gibt und jeder nach einem anderen Erlebnis sucht. Zum Bespiel gibt es viele Nutzer auf Steam, die tausende von Stunden in haupts├Ąchlich ein oder zwei Spiele investieren, w├Ąhrend andere jede Menge Spiele kaufen, aber jedem Spiel nur ein paar Stunden widmen. Manche Nutzer freuen sich auf 4X-Strategiespiele, andere kaufen sich nur “Visual Novels”.

Aus der Erfahrung mit Greenlight haben wir die Lehre gezogen: Wir m├╝ssen das gesamte Pipelinesystem verbessern, um unkompliziert neue Inhalte bei Steam einzuf├╝hren und es Kunden leichter zu machen, an die Art Inhalte zu gelangen, die f├╝r sie interessant sind.

Wir haben deshalb hinter den Kulissen viel Arbeit daran geleistet, das Entwickler-Publishing-Tool in Steamworks zu runderneuern, damit es Entwicklern leichter f├Ąllt, sich mit ihren Kunden zu verbinden. Andere Verbesserungen waren offensichtlicher, wie das Entdeckungslisten-Update, die Einf├╝hrung von Nutzerreviews, die Entdeckerliste auf der Homepage, benutzerdefinierte Tags, leichter durchf├╝hrbare R├╝ckerstattungen und die Einbeziehung von Steam-Kuratoren aus der Community.

Alle diese Verbesserungen haben dazu gef├╝hrt, dass mehr Entwickler ihre Spiele auf Steam ver├Âffentlichen konnten und mit steigenden Zahlen von Computerspielern auf Steam in Verbindung treten k├Ânnen. Ein deutlicher Indikator daf├╝r ist, wie die durchschnittliche Spielzeit von Kunden auf Steam seit der Einf├╝hrung des Entdeckungslisten-Updates stetig angestiegen ist. Im selben Zeitraum hat sich die pro Kunde auf Steam durchschnittlich gekaufte Anzahl an Spielen verdoppelt. Beide Bezugspunkte zeigen, dass wir unser Ziel erreichen: Mehr Steam-Nutzern zu helfen, Spiele zu finden, die sie ansprechen und ihnen Spa├č machen. (Sie k├Ânnen hier[www.gamasutra.com] eine detailliertere Analyse unserer Updates anschauen).

Verbesserung der digitalen Distribution

Der n├Ąchste Schritt besteht darin, ein neues direktes Anmeldesystem f├╝r Entwickler einzuf├╝hren, die ihre Spiele auf Steam stellen m├Âchten. Diesen neuen Pfad nennen wir ÔÇ×Steam DirectÔÇŁ, und er wird im Fr├╝hling 2017 Steam Greenlight ersetzen. Entwickler m├╝ssen dann verschiedene digitale Dokumente, pers├Ânliche bzw. Firmenangaben sowie Steuerdokumente ausf├╝llen, ├Ąhnlich wie es bei einem neuen Bankkonto der Fall w├Ąre. Sobald alles eingerichtet ist, werden Entwickler eine Bewerbungsgeb├╝hr f├╝r jeden neuen Titel bezahlen, den sie verkaufen m├Âchten, um den Andrang der Einreichungen etwas zu bremsen.

Wir haben zwar viel Zeit in den Vertrieb von Inhalten und den personalisierten Steam-Shop investiert, aber stehen noch in weiteren Diskussionen ├╝ber die eigentliche Geb├╝hr f├╝r Steam Direct. Wir haben uns mit mehreren Entwicklern und Studios ├╝ber eine angemessene Geb├╝hr unterhalten und verschiedene Antworten von 100 US-$ bis hin zu 5.000 US-$ erhalten. Es gibt auf beiden Enden des Spektrums Vor- und Nachteile weshalb wir weiteres Feedback sammeln werden bevor wir uns f├╝r eine Geb├╝hr entscheiden.

Aber das ist erst der Anfang

Wir wollen Steam als eine willkommene Plattform f├╝r alle Entwickler anbieten, die qualitativ hochwertige Spiele pr├Ąsentieren und ihre Kunden seri├Âs und fair behandeln. Die in den letzten Jahren durchgef├╝hrten Updates waren Teil eines weitreichenden Plans, den Prozess zu verbessern, wie neue Spiele auf Steam ver├Âffentlicht werden. “Steam Direct” ist ein weiterer Schritt auf dem Wege, die Nutzung von Steam zu verbessern.

Wir beabsichtigen auch weiterhin, das Steam Einkaufserlebnis, unser Pipelinesystem und alles was damit zusammenh├Ąngt, zu verbessern.

W├Ąhrend der Vorbereitung auf diese ├änderungen freuen wir uns nat├╝rlich auf Ihr Feedback zu dieser Erweiterung und zuu anderen Steam-Themen. Alle Beitr├Ąge aus der Community sind willkommen, und wir werden auch in Zukunft Feedback und Diskussionen in den Steam-Foren ber├╝cksichtigen . “

Das denken wir:

Da sind wir ja mal gespannt.