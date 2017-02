Wird heute Abend Destiny 2: Forge of Hope angekÃ¼ndigt?

61 SHARES Facebook Twitter Google

Ich wei├č nicht, ob ihr es bereits mitbekommen habt, aber heute Abend um 22:30 findet eine Activision-Konferenz statt. Bereits seit einigen Wochen munkelt man, dass heute Abend Destiny 2 angek├╝ndigt werden k├Ânnte. Wie ihr wisst, dauert es da nat├╝rlich nicht lange, bis die ersten Ger├╝chte auftreten.

Doch so richtig ging es mit der Ger├╝chtek├╝che erst heute los, als ein Reddit-User namens Inside_Leaks genaue Informationen von einem Bungie Mitarbeiter erhalten haben soll. Dementsprechend sind folgende Nachrichten mit Vorsicht zu genie├čen – Wir garantieren nicht f├╝r den Wahrheitsgehalt. Doch sollten diese Infos stimmen, erwartet uns heute Abend gro├čes.

Wir fassen die Infos f├╝r euch zusammen:

– Das Sequel h├Ârt auf den Namen “Destiny II: Forge of Hope (zu deutsch: Schmiede der Hoffnung)

– Es soll im November diesen Jahres erscheinen. Genauer gesagt zwischen dem 4.11. und dem 18.11.

– Es soll f├╝r die PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Auch ein Support f├╝r die Pro und Scorpio soll mit an Bord sein.

– Die PS4-Partnerschafft soll auch weiterhin bestehen bleiben. Jedoch sollen die Inhalte nur noch 3 Monate lang exklusiv sein.

– Das Spiel soll auf einer g├Ąnzlich neuen Engine laufen

– Alle 1-2 Monate soll es bereits vorgeplante Events geben

– Storytechnisch setzt es nach Oryx Tod ein (K├Ânig der Besessenen Addon)

– Die Kabale sollen die letzte Stadt angreifen.

– Jedes Quartal soll es ein umfangreiches Content-Update geben.

– Ein kleines Team arbeitet bereits an der ersten gro├čen Erweiterung. Darin soll es unter anderem um die Vex gehen

– Die bisherigen Charaktere k├Ânnen nicht ├╝bernommen werden

Wie gesagt sind das nur Ger├╝chte und sind daher mit Vorsicht zu genie├čen.

Das denken wir:

Ich w├╝rde Luftspr├╝nge machen wenn diese Ger├╝chte sich wirklich heute Abend bewahrheiten. Ich habe weit ├╝ber 1000 Stunden Destiny gespielt und g├Ąbe es nicht diese massiven Content-Probleme, w├╝rde es wohl heute noch bei mir t├Ąglich rotieren.