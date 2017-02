Zelda: Breath of the Wild â€“ Darum hat Amazon 1.235 Vorbestellungen der Master Edition gestrichen

103 SHARES Facebook Twitter Google

Am 3. März erscheint mit der Konsole Nintendo Switch auch das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild. In Amerika wird neben der normalen Edition unter anderem auch die Master Edition angeboten, die ihr auf dem Bild über diesen Zeilen sehen könnt.

Diese ist schon seit einiger Zeit ausverkauft. Kürzlich haben nun einige Vorbesteller eine Nachricht von Amazon erhalten, dass diese gestrichen wurde. Der Grund: Durch einen Fehler war es wohl möglich, mehr Artikel zu bestellen, als auf Lager waren. Darum wurden nun 1.235 Vorbestellungen gestrichen.

Ein Vorbesteller hat die Mail, die er von Amazon erhalten hat, auf Reddit gepostet. In der Mail stand das hier:

“I have immediately investigated your order, I found that we are out of the inventory. This is a unique situation where the BB was only open for 20 minutes and you had placed order in that time.

This was a limited-edition product for which we had an allocation of 2,900 units. We reduced all initial orders(that were larger than 1) to a quantity limit of one and reached out the vendor for additional stock, however none is available. As a result, we have pulled the customers in order of order-placement and have to cancel the 1,235 oversell.”

Bleibt nur zu hoffen, dass Amazon hierzulande keine Vorbestellungen der Collector’s Edition streicht.

Das denken wir:

Da werden einige Spieler ganz schön sauer sein.