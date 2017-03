“Blue Whale”: Dieses “Spiel” ist angeblich für über 130 Selbstmorde verantwortlich

100 SHARES Facebook Twitter Google

Aktuell stößt man hier und da im Netz auf Meldungen zu einem “Spiel” namens “Blue Whale”. Dieses Spiel ist angeblich für über 130 Selbstmorde in Russland verantwortlich.

Die Regeln des Spiels: Man meldet sich an und dann bekommt man im Verlauf der folgenden 50 Tage Aufgaben, die man lösen muss. Aufgaben, in denen man sich beispielsweise selbst verstümmeln muss. Sind die 50 Tage vorbei und hat man alle Aufgaben erledigt, dann gewinnt man, in dem man sich das Leben nimmt.

In einigen berichten ist davon die Rede, dass “Spieler” eine private Nachricht über Social-Media-Plattformen geschickt bekommen. In dieser Nachricht befindet sich ein Link. Klickt man ihn, dann übermittelt man den Betreibern von “Blue Whale” die eigenen IP-Adresse, die einen dann bedrohen und dazu drängen, das Spiel zu spielen.

Wenn man “einwilligt”, dann wird einem ein Administrator oder Kurator zugeteilt, der die Aufgaben verteilt. Hier ein Transkript einer Unterhaltung mit einem Kurator:

“I want to play the game.”

“Are you sure? There is no way back,” responded a so-called curator of the Blue Whale game.”

“Yes. What does that mean — no way back?”

“You can’t leave the game once you begin.”

“I’m ready.” Then the curator explained the rules.”

“You carry out each task diligently, and no one must know about it. When you finish a task, you send me a photo. And at the end of the game, you die. Are you ready?”

“And if I want to get out?”

“I have all your information. They will come after you.”

Einfach nur abgefuckt…

Ich habe keine Ahnung, ob das alles wirklich so stimmt, aber wenn, dann bleit nur zu hoffen, dass durch “Blue Whale” nicht noch mehr Menschen zum Selbstmord verleitet werden.

Fest steht: Wenn ihr Probleme habt, dann sprecht mit Menschen, denen ihr vertraut. Sprecht mit Familienmitgliedern oder Freunden über eure Probleme. Das hilft. Und wenn ihr das nicht könnt, dann wendet euch an die Telefonseelsorge. Hier die kostenlose Nummer: 0800/1110111