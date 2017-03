Bulletstorm: Full Clip Edition â€“ Hier ist der der actiongeladene Launch-Trailer

75 SHARES Facebook Twitter Google

Die Bulletstorm Full Clip Edition erscheint am 7. April inklusive dem Duke. Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, veröffentlichte Gearbox nun den Launch-Trailer.

Wer also wissen möchte, was euch neben Duke Nukem sonst noch so in der Full Clip Edition von Bulletstorm erwartet, der sollte sich den actiongeladene Trailer nicht entgehen lassen.

Ăśbrigens: Ăśber diesen Link findet ihr ein Video, das Spielszenen aus Bulletstorm mit dem Duke zeigt.

Das denken wir:

Shooter-Fans sollten Bulletstorm unbedingt ausprobieren.