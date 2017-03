“Dark”: Die deutsche Antwort auf “Stranger Things” sieht ziemlich gut aus

75 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr euch die Serie “Stranger Things” schon angesehen? Nein? Dann solltet ihr das dringend nachholen. Die Serie ist so richtig gut.

In die selbe Kerbe schlägt “Dark”, eine deutsche Netflix-Produktion des Regisseurs Baran bo Odar und der Drehbuchautorin Antje Friese.

Ă„hnlich wie in “Stranger Things” dreht sich auch in “Dark” alles um das mysteriöse Verschwinden von Kindern. Mittlerweile wurde der erste Trailer veröffentlicht, der so richtig gut aussieht.

Hier der Clip:

“Dark” soll ĂĽbrigens noch in diesem Jahr an den Start gehen.

Das denken wir:

Das sieht richtig düster aus. Könnte gut werden.