Das passiert, wenn man die Nintendo Switch mit einem MacBook verbindet

Habt ihr schon mal versucht, eure Nintendo Switch mit einem MacBook zu verbinden? Mike Murphy hat es versucht und das Ergebnis hat ihn ziemlich √ľberrascht.

Eigentlich m√∂chte man meinen, dass die Switch √ľber das MacBook geladen wird, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Nintendo Switch l√§dt das MacBook. Coole Sache, oder?

Wer also mal mit dem MacBook unterwegs ist, keinen Saft mehr hat, daf√ľr eine Switch, der wei√ü, was er machen muss.

Lol if you plug a Nintendo Switch into a new MacBook Pro, the Switch charges the laptop, not the other way around pic.twitter.com/YJhMct6fKO

— Mike Murphy (@mcwm) 1. M√§rz 2017