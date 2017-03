Das passiert, wenn man versucht, in Zelda: Breath of the Wild von einer BrÃ¼cke zu springen

109 SHARES Facebook Twitter Google

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist meiner Meinung nach eines der besten Games, die aktuell erhältlich sind. Das Spiel macht einfach Spaß. Was nicht nur an den liebevollen Details liegt, die Nintendo in das Spiel gepackt hat.

Hier ein Beispiel des Reddit-Users Dragonage2ftw: Er hat kürzlich ein Bild gepostet, das zeigt, was passiert, wenn man versucht, im Spiel von einer Brücke zu springen. Also wenn ein NPC in der Nähe ist.

Ist das der Fall, dann versucht der NPC den Spieler davon abzuhalten, in den sicheren Tod zu springen. Der NPC erklärt, dass es nicht die Welt verändern würde. Und was soll ich sagen? Das stimmt. Nicht nur im Spiel.

Hier das besagte Bild:

Das denken wir:

Auf jeden Fall eine positive Message.