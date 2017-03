“Deadpool 2”: So wÃ¼rde Brad Pitt als Cable aussehen

“Deadpool 2” soll im nächsten Jahr in die Kinos starten. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis der Söldner mit der großen Klappe die Leinwand erneut unsicher macht.

Zum Film an sich ist auch noch nicht wirklich viel bekannt. Sicher ist jedoch, dass Nathan Summers, besser bekannt als Cable, im Film eine Rolle spielen wird. Welcher Schauspieler diese Rolle übernehmen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Der Twitter-User lethaldeadpool hat jedoch ein paar Artworks gepostet, die Brad Pitt als Cable zeigen, auch wenn dieser mit ziemlicher Sicherheit nicht in “Deadpool 2” mitspielen wird. Die Artworks könnt ihr euch hier ansehen:

OFFICIAL CONCEPT ART FOR DEADPOOL 2 FEATURING BRAD PITT AS CABLE… pic.twitter.com/7DyM83Q0si

— Deadpool (@LethalDeadpool) 23. März 2017