Der erste Trailer zu “Justice League” ist ziemlich cool

Ab dem 16. November 2017 startet die “Justice League” in die Kinos und nun wurde nach Mini-Teasern und Postern der erste richtige Trailer zum Film veröffentlicht und der macht einen sehr guten Eindruck.

In “Justice League” rekrutiert Batman (Ben Affleck) ein Team bestehend aus Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und The Flash (Ezra Miller), um Steppenwolf (Ciarán Hinds) und dessen Armee von Dämonen zu stoppen, die die Welt bedrohen.

Hier der Trailer:

Ziemlich cool, oder?

Das denken wir:

Das macht doch schon mal einen ziemlich coolen Eindruck. Der Film wird bestimmt unterhaltsam – wenn auch kein Epos.