Der Witcher-Erfinder: “Es war dumm von mir, alle Rechte an CD Project zu verkaufen”

Sagt euch der Name Andrzej Sapkowski etwas? Dieser Mann ist ein polnischer Schriftsteller. Bekanntheit erlangte er vorwiegend durch seine Fantasyromane ĂĽber den Hexer Geralt. Andrzej Sapkowski verkaufte damals die Rechte an einem Videospiel mit Geralt and CD Project.

Das war ziemlich dumm von ihm, wie er nun gegenĂĽber Eurogamer erklärt: “Ich war dumm genug, ihnen die Rechte zu verkaufen”, so der Schriftsteller.

“Sie boten mir einen Prozentsatz ihrer Gewinne an. Ich sagte: ‘Nein, es wird ĂĽberhaupt keinen Gewinn geben – gebt mir mein ganzes Geld jetzt! Den ganzen Betrag.’ Es war dumm. Ich war dumm genug, alles in ihren Händen zu lassen, weil ich nicht an ihren Erfolg glaubte. Aber wer konnte diesen Erfolg vorhersehen? Ich konnte es nicht.”

Dass alles ganz anders kam und die Witcher-Reihe ein riesiger Erfolg wurde, wissen wir ja mittlerweile.

Trotzdem erkennt der Schriftsteller den Erfolg von CD Project und der Witcher-Reihe an: “Das Spiel ist sehr gut gemacht. Und sie verdienen alles, was sie dadurch bekommen. Sie verdienen es. Das Spiel ist sehr gut, gut gemacht, gut gemacht.”

Das komplette Interview findet ihr ĂĽber diesen Link.

Das denken wir:

Dumm gelaufen. Aber mit Sicherheit profitiert Andrzej Sapkowski vom Erfolg der Witcher-Reihe auf die ein oder andere Weise.