Destiny 2 Beta: Early-Access-Zugang fÃ¼r PS4-Spieler

Die Ereignisse überschlagen sich und Fans sind aus dem Häuschen. Der Release-Termin von Destiny 2 wurde nämlich geleakt. Und jetzt passiert das, was meistens in so einem Fall passiert: Die Meldungen reißen nicht mehr ab.

So berichtet psu.com über erste Infos zur Beta von Destiny 2. Demnach soll es Early-Access-Zugang für PS4-Spieler geben. Was logisch erscheint. Schließlich hat die Zusammenarbeit zwischen Activision und Sony auch schon beim Vorgänger ganz gut funktioniert.

Die Beta soll angeblich im Sommer an den Start gehen. So lange mĂĽssen wir uns also nicht mehr gedulden, bis wir Destiny 2 zum ersten Mal zocken dĂĽrfen.

Und sicher ist auch: In den nächsten Tagen wird es mit viele Meldungen zu Destiny 2 geben. Und bei uns verpasst ihr natürlich keine davon.

Das denken wir:

Bereits bei Destiny funktionierte die Kooperation zwischen Activision und Sony ziemlich gut. Es scheint, als wĂĽrde sich das Ganze mit Destiny 2 fortsetzen.