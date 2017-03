Die erste Nintendo Switch ist tot â€“ Blue Screen of Death

75 SHARES Facebook Twitter Google

Die erste defekte Nintendo Switch wurde in der freien Wildbahn gesichtet. Und zwar postete der Reddit-User supportdevil ein Bild seines defekten Gerätes.

Es zeigt die Switch mit dem berühmten Blue Screen of Death. Der Reddit-User erklärt, dass er Zelda: Breath of the Wind gespielt hatte, als auf einmal sein Screen weiß aufleuchtete. Danach wurde die Switch lauter und er startete das Gerät neu.

Die Folge: Blue Screen of Death. Hier ein Bild der Konsole:

Das denken wir:

Hoffentlich sind nicht mehr Geräte betroffen.