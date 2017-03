Die PS5 erscheint in der zweiten JahreshÃ¤lfte 2018 mit mehr als 10 TeraFLOPS â€“ laut einem Analysten

116 SHARES Facebook Twitter Google

Ich gebe ja nicht unbedingt viel auf die Meinung von Analysten, aber wenn sich mal einer zu einem möglichen Release einer Konsole wie der PS5 Ă€ußert, dann kann man das schon mal bringen.

Damian Thong, Analyst bei Macquarie Research, rechnet damit, dass Sony in der zweiten JahreshÀlfte 2018 eine PS5 mit mehr als 10 TeraFLOPS an den Start bringt.

Seine Vermutung fußt unter anderem auf der Analyse des steigenden Profits, den Sony mit Gaming- und Netzwerkdiensten erwirtschaftet.

“We see sustained profit growth in Game & Network Services. We forecast OP growth from „140bn in FY3/17 to „180bn in FY3/18, driven by expanding software sales and profits. A rising digital ratio and a higher mix of first-party titles will help margins – Horizon Zero Dawn, which launched on 28 Feb, looks to have had a good start with a Metacritic score of 88. While we have tempered expectations to account for rivalry with Microsoft/Xbox and PC gaming, we note that the success of PS VR (which has reached 915K units sold) highlights the health of the ecosystem. We expect Sony to launch a >10 TFLOPS ‘PS5’ in 2H18 to secure the installed base.”

Und ich habe keine Anhnung, warum Damian Thong mit einer >10 TeraFLOPS GPU rechnet, aber wenn die PS5 tatsĂ€chlich so viel Power haben sollte, dann wĂŒrde sie leistungstechnisch auf jeden Fall alle Konkurrenten weit hinter sich lassen.

FLOPS steht fĂŒr “Floating Point Operations Per Second”. Übersetzt heißt das “Gleitkomma-Operationen pro Sekunde”. FLOPS geben also einfach ausgedrĂŒckt an, wie viele Berechnungen ein Rechner pro Sekunde durchfĂŒhren kann.

Sobald es weitere Infos zur PS5 gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Da sind wir ja mal gespannt, ob der Analyst recht behÀlt.