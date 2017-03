Dieses traurige Video macht dich glÃ¼cklich, wenn du dir keine Nintendo Switch gekauft hast

95 SHARES Facebook Twitter Google

Ganz ehrlich, ich bin mit meiner Nintendo Switch wirklich sehr zufrieden. Ich habe keine Probleme mit der Konsole und damit zu zocken macht einfach Spa├č. Viele andere Spieler scheinen aber gro├če Probleme mit dem Ger├Ąt zu haben.

So berichten in letzter Zeit immer mehr Spieler Sync-Probleme mit den Joy-Cons, Freezes und Kratzer, die durch das Dock der Nintendo Switch verursacht werden. Das ist vielleicht auch der Grund daf├╝r, warum das Dock mittlerweile aus dem offiziellen Store entfernt wurde.

Gerade bin ich nun auf ein Video gesto├čen, das die zahlreichen Probleme zusammenfasst, mit denen die Nintendo Switch zu k├Ąmpfen hat. Und dieses Video ist sehr traurig ÔÇô zumindest f├╝r Switch-Besitzer.

Here you go:

Das denken wir:

Na hoffentlich macht Nintendo bald etwas gegen die zahlreichen Probleme.