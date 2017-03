Gaming StÃ¼hle â€“ Mehr SpielspaÃŸ, mehr Gesundheit?

48 SHARES Facebook Twitter Google

Sicher ist auch an dir der Hype um die sogenannten „Gaming Stühle“

nicht vorbeigegangen. Hast du dich auch schon gefragt, was dir so ein

Stuhl eigentlich bringen soll? Gibt es tatsächlich Vorteile, was die

Gesundheit unseres RĂĽckens nach stundenlangen Zock-Sessions

betrifft? Das wollen wir heute mal etwas näher beleuchten.

Sicher erwischst du dich auch manchmal dabei, wie du vor deinem Rechner in

deinem Stuhl hängst, weil du nicht mehr weißt, wie du sitzen sollst. Dieses

Problem ist nicht unbekannt und es resultiert offenbar häufig in Nacken- und

RĂĽckenbeschwerden. Abhilfe schaffen kann ein ergonomischer BĂĽrostuhl

(Kostenpunkt ab 1.000€), oder aber ein Gamerstuhl.

Wie sieht so ein Gaming Stuhl aus?

Gaming- oder auch Racing StĂĽhle genannt sind Autositzen aus Sportwagen

nachempfunden. Wir haben links und rechts an Rückenlehne und Sitzfläche die

typischen Seitenwangen, die für Stabilität sorgen, wenn wir scharfe Kurven

fahren. Bei keinem Autositz darf die KopfstĂĽtze fehlen, jeder Sportsitz verfĂĽgt

ĂĽber eine LordosenstĂĽtze.

Hier sehen wir zwei StĂĽhle aus der EPIC Series von noblechairs. Seitenwangen,

hohe RĂĽckenlehne und als LordosenstĂĽtze dienen verstellbare Lendenkissen. Das

Diamantmuster auf der RĂĽckenlehne hat man sich vom Lamborghini abgeguckt.

Eine ziemlich attraktive Kopie eines Sportsitzes.

Konkret: VorzĂĽge eines ergonomischen Stuhls

Alles klar, so ein Stuhl sieht geil aus – was bringt er uns aber nun genau? Problem

des zu langen Sitzens ist, dass wir einige Muskeln in RĂĽcken- und Nackenbereich

so stark belasten, dass sie erschlaffen. Unsere Nackenmuskulatur beispielsweise

wird stark ĂĽberlastet, ebenso wie der untere RĂĽcken. Hier kommen Nacken- und

Lendenkissen ins Spiel, die jedem vernĂĽnftigen Gamingstuhl beiliegen.

Das Nackenkissen wird im Nacken positioniert. Wer einmal auf einem solchen

Stuhl saĂź, weiĂź was das fĂĽr eine unwahrscheinlich angenehme Entlastung sein

kann.

Das Lendenkissen wird in der Lordose positioniert. Als Lordose bezeichnet man

die konvexe Krümmung der Wirbelsäule nach vorn – vereinfacht ausgedrückt –

das Hohlkreuz.

Was eine LordosenstĂĽtze ausrichtet, sagt der Name. Der Hohlraum des unteren

RĂĽckens wird durch das Lendenkissen ausgefĂĽllt, die Lordose wird entsprechend

gestützt und unsere die Lendenwirbelsäule umgebende Muskulatur muss weniger

schwere Arbeit leisten, erschlafft nicht und zwingt uns nicht dazu, einen

RundrĂĽcken zu machen.

Abgesehen davon profitiert auch der SpielspaĂź von ergonomischen

Gesichtspunkten. Auf einem bequemen Stuhl zu zocken macht nämlich deutlich

mehr SpaĂź. Und der Anblick meines Gaming-Throns vor meinem Schreibtisch

zaubert mir jedes Mal wieder ein Grinsen in’s Gesicht.

Worauf du zusätzlich achten solltest

Wichtig ist beim Kauf des richtigen BĂĽrostuhls immer, dass er sowohl zu

Körpergröße, als auch zu Körpergewicht passt. Wir lassen eine Menge

ergonomisches Potenzial liegen, wenn wir einen für unsere Größe ungeeigneten

Stuhl kaufen, weil dann oft Nacken- und Lordosenstütze auf der falschen Höhe

sind und ihre entlastende Wirkung nicht ausspielen können.

