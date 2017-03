Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – NÃ¤chsten Monat geht es bereits los

95 SHARES Facebook Twitter Google

Aktuell läuft es bei den Guardians of the Galaxy. Neben dem bald startenden Kinofilm und der Disney XD Serie geht es auch in Videospielform weiter. Bereits seit längerem ist bekannt, dass Telltale an einem Guardians of the Galaxy Ableger arbeitet und auch der grobe Releasezeitraum war bekannt, doch nun gibt es endlich konkrete Infos.

So wurde gestern der finale Erscheinungstermin bekannt gegeben. Die erste Episode von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erscheint am 18. April 2017, also in rund drei Wochen. Die erste Episode hört auf den Namen “Tangled up in Blue” und wird fĂĽr PC, Xbox One, PS4, als auch iOS und Android erscheinen. Storytechnisch geht es natĂĽrlich um ein Artefakt aus unaussprechlicher Macht. Wir dĂĽrfen also gespannt sein.

Das denken wir:

Bereits bei Borderlands hat es Telltale sehr gut geschafft den Humor der Reihe einzufangen. Ich denke das ihnen das hier auch gelingen wird.