Halo Wars 2 im Test: Epische Schlachten auf Knopfdruck

Vor ziemlich genau acht Jahren wurde der erste Teil der “Halo Wars”-Reihe auf der Xbox 360 ver√∂ffentlicht. Ein handgemachtes Echtzeitstrategie-Spiel f√ľr die Konsole. Ein Genre, dass auf dem Controller als nahezu unspielbar und sperrig galt, ging pl√∂tzlich wunderbar von der Hand. Am 21. Februar erschien der langersehnte Nachfolger Halo Wars 2, programmiert von der Erfolgsschmiede Creative Assembly (bekannt f√ľr die Total War Reihe). Wir haben uns das Spiel genau angeschaut und verraten euch, wieso ihr Halo Wars 2 unbedingt mal ausprobieren solltet.

Wer mich kennt, wei√ü, dass mein Herz haupts√§chlich f√ľr (vorwiegend japanische) Rollenspiele schl√§gt, doch auch das Echtzeitstrategie-Genre, kurz RTS, hat seit meiner Kindheit einen sehr hohen Stellenwert. Besonders die “Command & Conquer”-Reihe und Age of Empires pr√§gten ma√ügeblich meine Jugend. Wochen, nein Monate, habe ich damit verbracht, epische Schlachten auf meinem viel zu kleinen Monitor auszutragen. Mein damaliger 350-Megahertz-Prozessor pfiff wie ein Teekessel, wenn sich die Heere auf dem Schlachtfeld trafen. Doch trotz vieler weiterer gro√üer Titel, wie etwa Stronghold, Empire Earth und der “Total War”-Reihe, wurde es mit den Jahren immer stiller um das Genre.

Klar, Titel wie Warcraft 3 und StarCraft dominierten die eSports-Szene, doch im heimischen Jugendzimmer wurden pl√∂tzlich Shooter und Online-Rollenspiele gespielt. Umso √ľberraschter war ich, als Halo Wars auf der Heimkonsole erschien. Eine R√ľckkehr des “totgeglaubten” Genres ‚Äď und das auf der Konsole. “Wie soll das denn klappen?” dachte ich mir. Doch woran gerade zu Zeiten der PlayStation 2 viele Studios kl√§glich gescheitert sind, bewiesen die “Halo Wars”-Sch√∂pfer das n√∂tige Fingerspitzengef√ľhl um dieses Genre auf die Konsole zu bringen.

Das ist inzwischen viele Jahre her und jetzt, im Jahr 2017, steht Halo Wars 2 in den Regalen. Bereits seit der Ank√ľndigung wartete ich freudig auf den Release von Halo Wars 2 und wurde nicht entt√§uscht. Allerdings verpasst Halo Wars 2 gleichzeitig den Sprung auf das Treppchen, um mit den ganz Gro√üen in einem Atemzug genannt zu werden, aber dazu kommen wir sp√§ter. Starten wir mit der Kampagne des Spiels, die wuchtiger nicht beginnen k√∂nnte. Eine wundersch√∂n-inszenierte CGI-Cutscene, f√ľhrt uns in die Kampagne ein und stellt uns die neue Bedrohung vor. Atriox, ein Antagonist, der uns die kommenden Stunden das Leben zur H√∂lle machen m√∂chte. Doch diese wuchtige Einleitung soll auch der epischste Moment der kommenden zw√∂lf Kampagnen-Missionen sein, denn jede weitere Cutscene sieht zwar immer noch wundersch√∂n aus, verpasst aber die Gelegenheit, eine mitrei√üende Dramaturgie aufzubauen und uns in seinen Bann zu ziehen. Lobenswert ist allerdings, dass die komplette Kampagne im Online-Koop spielbar ist.

So bleibt es spielerisch zwar spaßig, aber erzählerisch leider sehr eindimensional und einfältig, ohne jede weitere Wendung. Wir finden das wirklich schade, denn die Story bietet großes Potenzial, dass zu großen Teilen ungenutzt bleibt. Unterm Strich ist die Kampagne von Halo Wars 2 somit kurzweiliges Popcorn-Kino, das einem nicht lange im Gedächtnis bleiben wird. Ein Command & Conquer oder ein StarCraft haben hier ganz klar die Nase vorne. Doch heutzutage geht es vielen Spielern eh primär um den Multiplayer-Modus und da hat Halo Wars 2 durchaus einiges zu bieten.

Zuerst einmal will ich auf die Grundlagen des Spiels eingehen. Halo Wars 2 unterscheidet sich n√§mlich in einigen Punkten von den √ľblichen Genrevertretern. Der gr√∂√üte Unterschied liegt dabei im allseits beliebten Basenbau. Normalerweise ist man es gewohnt, seine Geb√§ude frei nach Belieben platzieren zu k√∂nnen, doch in Halo Wars 2 habt ihr lediglich vorgegebene Felder, in denen ihr bauen k√∂nnt. Nat√ľrlich entscheidet ihr weiterhin selbst, was ihr bauen wollt, aber eben nicht wo ihr es platziert. Was gravierend und einschneidend klingt, funktioniert aber √ľberraschend gut. Gerade Konsolenspielern geht der Basenbau durch diese L√∂sung sehr gut von der Hand. Eine weitere Erleichterung ist, das inzwischen sehr beliebte Radial-Men√ľ, das auf der Konsole noch immer die beste L√∂sung ist, um viele Befehle auf einem Controller zu platzieren.

Generell muss ich die Controller-Steuerung sehr loben. Es ist erstaunlich, wie schnell die Handhabung in Fleisch und Blut √ľbergeht. Eine Knopfdruck-gesteuerte Beschleunigung, um schneller √ľber die Karte zu scrollen und diverse Kurzbefehle auf dem D-Pad runden die gelungene Controller-Anpassung ab. Also wirklich Hut ab. So sieht eine gute Steuerung aus.

Ansonsten spielt sich Halo Wars 2 wie ein typisches Echtzeitstrategiespiel. Ihr baut eure Basis und euer Heer auf und zieht in den Krieg, um daraufhin bestm√∂glich als Sieger hervorzugehen. Die Einheiten teilen sich in die Kategorien Infanterie, Fahrzeuge und Flugeinheiten ein. Das Kr√§fteverh√§ltnis der Einheiten basiert auf guter alter Schere-Stein-Papier Logik. Jede Einheit hat also einen direkten Konterpart. Je l√§nger man den Multiplayer spielt, umso mehr st√∂rt es uns aber, dass es nur zwei Fraktionen gibt. Die UNSC und die Brute. F√ľr die kleine Runde zwischendurch ist das nicht weiter wild, allerdings geht durch das Fehlen einer dritten Fraktion eine Menge taktischer Tiefgang verloren.

Um das Manko ein wenig auszugleichen, protzt Halo Wars 2 daf√ľr mit verschiedenen Spielmodi. Im Multiplayer-Modus d√ľrfte f√ľr jeden Spieler was dabei sein. Vom klassischen Deathmatch bis hin zum kontrollierten Einnehmen und verteidigen von Basen ist f√ľr jeden Spieler etwas dabei. Neu ist hierbei der Blitz-Modus. Ein Spielmodus, der g√§nzlich auf Basenbau verzichtet und mit Sammelkarten gespielt wird. Ihr sammelt Energie und spielt euer Deck aus. Je nachdem, wie viel Energie ihr habt, k√∂nnt ihr entweder mehrere kleine Einheiten oder gezielte gro√üe Einheiten bauen. Uns haben diese dynamischen Partien richtig gut gefallen. Unterm Strich bietet der Multiplayer viel Spa√ü und sollte Strategie-Freunde zufrieden stellen.

Unser Fazit:

Puhhh. Es ist nicht gerade leicht, Halo Wars 2 zu bewerten. Im Vorfeld wurde es beworben als “Die Wiedergeburt des RTS-Genre”. Doch im Grunde m√∂chte Halo Wars 2 das gar nicht sein. Es ist ein simples Schere-Stein-Papier Strategiespiel, das Fans und Einsteigern gleicherma√üen viel Spa√ü bereiten kann. Wer eine ernsthafte “StarCraft II”-Konkurrenz erwartet, wird entt√§uscht sein. Wer allerdings ein simples RTS f√ľr den Feierabend sucht, ist hier bestens bedient.

Gerade im Multiplayer-Modus zeigt sich Halo Wars 2 sehr diplomatisch und bietet auch Gelegenheitsspielern eine faire Gewinnchance. Wer also nicht wie in StarCraft II binnen sechs Minuten von einem gef√ľhlt achtarmigen Gegenspieler besiegt werden m√∂chte, sollte sich Halo Wars 2 einmal anschauen. Es sind viele kleine Dinge, die daf√ľr sorgen, dass dieser Titel den Sprung zu den “gro√üen Titeln” verpasst. Am ausschlaggebendsten f√ľr den wahrscheinlich langfristigen Misserfolg im Multiplayer ist die fehlende dritte Fraktion. Und auch in der Kampagne verpasst Halo Wars 2 die Chance einen neuen Ma√üstab zu setzen. Die Kampagne ist, wie bereits erw√§hnt, wundersch√∂n inszeniert und mit tollen Cutscenes untermalt, doch auch hier fehlt leider das Gewisse etwas. So imposant die Cutscenes auch aussehen, rei√üen sie uns emotional nur selten mit. Hinzu kommt die recht kurze Spieldauer von rund sechs bis acht Stunden.

Alles in allem ist Halo Wars 2 aber bei weitem kein schlechtes Spiel. Ich selber habe es viele Abende nach Feierabend gespielt und spiele es noch immer. Gerade im Koop entfaltet das Spiel seinen Spa√ü, wenn man mit mehreren Kumpels in die gemeinsame Schlacht zieht. Wer also ein Faible f√ľr das RTS-Genre hat, sollte sich Halo Wars 2 auf jeden Fall einmal ansehen.

Unsere Wertung: (3.5/5.0)