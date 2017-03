Hat Sledgehammer Games Call of Duty WWII 2017 etwa bereits seit Advanced Warfare angeteasert?

95 SHARES Facebook Twitter Google

Vor wenigen Tagen berichteten wir ĂĽber erste Bilder, die angeblich Promo-Material zu Call of Duty WWII 2017 zeigen.

Offiziell angekündigt wurde das nächste CoD, das angeblich während des Zweiten Weltkrieges spielen soll, aber noch nicht. Dafür machen nun die nächsten Gerüchte die Runde. So soll Sledgehammer Games, das Studio, das angeblich an diesem Spiel arbeitet, den Titel schon seit Call of Duty: Advanced Warfare mehr oder weniger immer wieder angeteasert haben.

So hatte Michael Condrey, MitgrĂĽnder von Sledgehammer Games, bereits im April 2016 in seiner Twitter-Bio stehen, dass er an “Call of Duty ####” arbeite. Die “####” könnnten fĂĽr “WWII” stehen. Klingt etwas weit hergeholt, aber es gibt noch weitere Hinweise. Sledgehammer Games hat auch neue Waffen in Advanced Warfare eingefĂĽhrt, die aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges stammen. Und dafĂĽr gab es keinen wirklichen Anlass.

Beispielsweise die MP40, die M1911 und die M1 Garand. Ich habe keine Ahnung, ob das alles zusammenhängt, aber möglich ist es.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

In ein paar Wochen oder Monaten wissen wir bestimmt mehr.

Quelle: Reddit, Charlie Intel, Charlie Intel [2] via GamingBolt