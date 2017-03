Im neuen Trailer zu “Planet der Affen: Survival” herrscht Krieg

68 SHARES Facebook Twitter Google

Ich bin eigentlich kein gro├čer Fan der “Planet der Affen”-Reihe, aber “Planet der Affen: Prevolution” und “Planet der Affen: Revolution” fand ich eigentlich nicht ├╝bel. Am 14. Juli startet nun die Fortsetzung “Planet der Affen: Survival” in die Kinos und der neueste Trailer gibt einen guten Eindruck davon, was uns im finalen Film erwartet: viel Action, Krieg und w├╝tende Affen mit Schrotflinten.

Die gezeigten Szenen wirken f├╝r mich zwar gerade etwas over the top, aber insgesamt scheint uns hier unterhaltsames Popcorn-Kino zu erwarten.

Und darum geht es: Nachdem sich in “Planet der Affen: Prevolution” die Affen ihre Freiheit erk├Ąmpft hatten, formierten sie sich und starteten einen Angriff auf die St├Ądte der Menschen. Nun scheint ein Krieg zwischen Menschen und Affen um die Herrschaft ├╝ber die Erde unabwendbar.

Die Menschen werden angef├╝hrt von einem r├╝cksichtslosen Colonel (Woody Harrelson), w├Ąhrend Caesar (Andy Serkis) zwischen den Fronten steht. Nachdem die Affen schwere Verluste durch die Menschen erleiden mussten, ringt Caesar jedoch mit seinen Instinkten. Er sinnt nach Rache.

├ťbrigens: Den Originaltitel des Films “War For The Planet Of The Apes” finde ich ziemlich d├Ąmlich. Der deutsche Titel “Planet der Affen: Survival” ist aber auch nicht viel besser.

Hier der Trailer:

Fas denken wir:

Das sieht alles ziemlich abgefahren aus. Mal sehen, ob “Planet der Affen: Survival” den ganz guten Vorg├Ąnger toppen kann.