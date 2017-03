Im neuen Trailer zu “The Fate of the Furious” fehlen die zwei wichtigsten Dinge: Paul Walker und Street Racing

129 SHARES Facebook Twitter Google

K√ľrzlich wurde ein neuer Trailer zu “Fast & Furious 8” (Originaltitel: “The Fate of the Furious”) ver√∂ffentlicht, der alles beinhaltet, worauf Actionfans stehen. Aber leider fehlen die wichtigsten Elemente der Reihe: Paul Walker und Street Racing.

Was genau in Fast & Furious 8 abgeht, ist noch nicht bekannt, aber fest steht, dass Vin Diesel als Dominic Toretto seiner ‚ÄúFamilie‚ÄĚ den R√ľcken zu kehren scheint. Aber mit Sicherheit wird am Schluss alles wieder gut. Alles andere w√§re tats√§chlich eine √úberraschung.

Wie auch immer. Der Trailer ist nett. Aber nicht mehr.

In Deutschland soll Fast & Furious 8 am 13. April 2017 in den Kinos anlaufen.

Das denken wir:

Leider hat dieser Film nicht mehr viel mit den Urspr√ľngen der Reihe zu tun.