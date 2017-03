In diesem Musikvideo rappen Roboter Ã¼ber KÃ¼nstliche Intelligenz

54 SHARES Facebook Twitter Google

Zur Abwechslung gibt es mal wieder ein bisschen Musik. Im nachfolgenden Video geben Roboter ihre Rap-Skills zum Besten.

“Robot’s Delight” ist ein Cover des Klassikers “Rapper’s Delight” von “The Sugar Hill Gang”. Und ja, das Ganze ist so verrückt, wie es sich anhört.

Dylan F. Glas und seine Kollegen haben bei der „ACM/IEEE International Conference on Human Robot Interaction“ (HRI 2017) mit dem Clip den „Best Video“-Award gewonnen. Und das verdient.

Aber seht und hört am besten selbst:

Das denken wir:

I said a hip hop, The hippie, the hippie, To the hip, hip hop, and you don’t stop, a rock it.