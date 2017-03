In diesem Video zeigt Nintendo die 2D-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild

109 SHARES Facebook Twitter Google

Im Rahmen der diesjährigen GDC hat Nintendo ziemlich interessante Infos zur Entstehung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht.

Beispielsweise hatte Nintendo mit dem Gedanken gespielt, Link zum Biker zu machen. Das sah so aus:

Link himself went through some trial and error. Meet Biker Link, Tracksuit Link and Musician Link. Tag yourself, #Zelda fans! pic.twitter.com/l2OLxZs4TV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. M√§rz 2017

Die Entwickler dachten auch dar√ľber nach, eine Alien-Invasion ins Spiel zu bringen.

Before there was #Zelda: Breath of the Wild there was.. Hyrule Wars? And an alien attack!? The early concepts were definitely wild. pic.twitter.com/0vNYFvtrsQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. M√§rz 2017

Und alle Ideen wurden zum Testen in einer 2D-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild umgesetzt. Dadurch konnten die Entwickler schnell feststellen, ob ein Feature funktionierte oder eben nicht. Hier könnt ihr euch ansehen, wie das Ganze in Aktion aussieht.

Das denken wir:

Cool w√§re, wenn Nintendo das Spiel im eShop ver√∂ffentlichen w√ľrde.