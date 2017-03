“It”: Seht euch hier den erschreckenden Trailer zu Stephen Kings Clown-Horror an

82 SHARES Facebook Twitter Google

Am 21.09.2017 startet “It”, die Neuverfilmung des Horror-Klassiskers “Stephen Kings Es”, in die Kinos. Und mittlerweile wurde auch der erste Trailer veröffentlicht, der Bill SkarsgĂ„rd als Pennywise zeigt, der in die großen Clown-Fußstapfen von Tim Curry tritt.

Auch in “It” verschwinden im StĂ€dtchen Derry im US-Bundesstaat Maine wieder zahlreiche Kinder. Bill (Jaeden Lieberher), der AnfĂŒhrer des Looser Clubs, versucht zusammen mit seinen Freunden dem fiesen Clown die Stirn zu bieten.

NatĂŒrlich wird das Ganze wieder ziemlich unheimlich, wovon wir uns im Trailer ĂŒberzeugen können. Here you go:

Das denken wir:

Das wird so richtig unheimlich.