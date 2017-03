Jemand hat Zelda: Breath of the Wild in unglaublichen 45 Minuten durchgespielt

82 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit machte die Meldung die Runde, dass ein Spieler Zelda: Breath of the Wild in unter einer Stunde durchgespielt hat. Dieser Rekord wurde nun gebrochen. Von einem Spieler namens Chaotic_Ace.

Er schaffte es, Breath of the Wild in nur 45 Minuten durchzuspielen. Für den Speedrun zockte er übrigens die deutsche Version, denn die deutsche Synchro ist im Vergleich zu anderen Varianten etwas schneller. Die Eröffnungssequenz des Spiels lässt sich so schneller beenden. Abgesehen davon nutzte Chaotic_Ace auch einen Glitch, durch den Pferde unendlich Ausdauer haben.

Dieser Glitch funktioniert so: