“Life”: Diese Sneak Peak ist ziemlich heftig

Vor rund einem Monat haben wir euch einen ziemlich beklemmenden Trailer zum Sci-Fi-Thriller “Life” gezeigt. Nun hat Sony eine kurze Sneak Peek veröffentlicht, die einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Film erwartet.

“Life” verspricht eine sehr beklemmende Stimmung in bester “Alien”-Manier und der Film scheint auch ziemlich brutal zu werden. Diesen Eindruck vermittelt zumindest der neueste Clip.

In Life geht es um sechs Crewmitglieder der International Space Station ISS, die gerade dabei sind, den ersten Beweis für außerirdisches Leben zu finden. Und natürlich läuft alles schief, denn die außerirdische Lebensform ist schlauer und tödlicher als erwartet.

Hier nun der Clip:

Am 24. März startet der Film in die Kinos. Etwas müssen wir uns also noch gedulden.

Das denken wir:

Das schmerzt beim Zusehen.