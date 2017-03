“Life” ist kein Prequel des “Spider-Man”-Spin-offs “Venom”

48 SHARES Facebook Twitter Google

Ok, ich wei√ü, die √úberschrift ist vielleicht etwas… verwirrend. Im Netz kursierte aber seit einiger Zeit tats√§chlich die Theorie, dass der Sci-Fi-Thriller “Life” ein Prequel des “Spider-Man”-Spinoffs “Venom” sein k√∂nnte.

Das h√∂rt sich jetz erst mal etwas ungew√∂hnlich an, aber wenn man bedenkt, dass alle drei Filme/Franchises von Columbia Pictures ver√∂ffentlicht werden ‚Äď und wenn man betrachtet, was andere Studios in letzter Zeit so gemacht abgezogen ‚Äď dann ist diese Theorie gar nicht so abwegig.

Lionsgate hat “The Woods” beispielsweise im Rahmen der San Diego Comic-Con einfach mal in “Blair Witch” verwandelt und vor einigen Monaten √ľberraschte M. Night Shyamalan damit, dass Split (ACHTUNG SPOILER) ein Sequel des Films “Unbreakable” ist.

W√§hrend des SXSW Film Festivals wurde mittlerweile jedoch verk√ľndet, dass “Life” einfach nur… “Life” ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zumindest w√§re das nun gekl√§rt.

Daf√ľr arbeitet Columbia Pictures tats√§chlich an dem “Spider-Man”-Spin-off “Venom”. Und dieser Film wird voraussichtlich im Oktober 2018 an den Start gehen. “Life” startet hingegen bereits am 24. M√§rz in die Kinos.

Das denken wir:

“Life” k√∂nnte richtig gut werden. vor allem Fans von “Alien” werden ihre Freude mit dem Streifen haben.