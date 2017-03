Marvel hat einen ziemlich genialen Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 2 verÃ¶ffentlicht

95 SHARES Facebook Twitter Google

Marvel hat k√ľrzlich den zweiten Zrailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 2 bei Jimmy Kimmel pr√§sentiert.

Und dieser hat es in sich. Es gibt viele neue Szenen zu sehen, die richtig Laune machen und die einen guten Eindruck davon geben, was uns im Film erwartet.

Der Film spielt zwei Monate nach den Ereignissen von Guardians of the Galaxy. Die Gruppe fliegt weiter durch den Kosmos w√§hrend Peter Quill mehr √ľber seine Eltern herausfindet. Und nat√ľrlich erwartet uns wieder viel Chaos und Witz, aber seht am besten selbst:

Ziemlich abgefahren, oder? Der Film geht am 5. Mai 2017 an den Start.

Das denken wir:

Mal sehen, ob Marvel mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 den Vorgänger toppen kann.