Mass Effect Andromeda: Hier sind neue Spielszenen aus dem Multiplayer-Modus

In wenigen Tagen, genauer gesagt ab dem 23. März, steht Mass Effect Andromeda für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Und darum dürfen wir uns in diesen Tagen auch auf viele Videos zum Spiel freuen.

Der neueste Clip widmet sich dem kooperativen Multiplayer-Modus von Mass Effect Andromeda, in dem vor allem Teamwork wichtig ist. Hier mĂĽssen vier Spieler gemeinsam gegen Gegnerwellen bestehen und Missionen erledigen.

Was euch sonst noch so im Multiplayer-Modus von Andromeda erwartet, seht ihr hier:

Das denken wir:

Das sieht doch ganz unterhaltsam aus.