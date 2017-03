Mass Effect: Andromeda â€“ Seht euch hier den Launch-Trailer an

68 SHARES Facebook Twitter Google

Am 23. März 2017 erscheint Mass Effect: Andromeda endlich für PC, PS4 und Xbox One. Dann müssen wir uns in der Andromeda-Galaxie fernab der Milchstraße einer tödlichen Spezies stellen.

Das Ganze wird ziemlich sicher ziemlich spannend und die bisher veröffentlichten Szenen machen richtig Lust auf das Game. Nun wurde auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der ganz nett gemacht ist, mich aber auch nicht vom Hocker haut.

Mass Effect: Andromeda wird trotzdem cool. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Mal sehen, ob Mass Effect: Andromeda die Reihe erfolgreich fortsetzt. Wir sind da aber ganz zuversichtlich.