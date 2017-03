Mass Effect: Andromeda â€“ Spieler erstellen die hÃ¤sslichsten Helden, die ihr euch vorstellen kÃ¶nnt

In Mass Effect: Andromeda gibt es, wie in der Reihe ĂĽblich, wieder die Möglichkeit, das Aussehen des Helden nach eigenen Vorlieben anzupassen. Und einige Spieler machen sich einen SpaĂź daraus. Sie erstellen Charaktere, die aussehen wie… Vollidioten. Und das ist ziemlich witzig.

Nachfolgend findet ihr eine kleine Auswahl an hässlichen Helden. Have fun:

Definitely going to be playing some more ME:A this weekend. The adventures of Sanic Ryder and Milk Monster will continue! pic.twitter.com/z04dgw23HB

— Steven O'Donnell (@bajopants) 21. März 2017