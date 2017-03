Microsoft stellt den neuen Xbox One Controller vor

54 SHARES Facebook Twitter Google

Microsoft hat einen neuen Controller vorgestellt. In erster Linie ist das erst mal nix neues, da regelmäßig neue Controller in diversen Farben erscheinen, doch diesmal gibt es auch Ă„nderungen beim Design. Der “Recon Tech Special Edition” Controller greift nämlich auf die gummierten Griffe des Elite Controller zurĂĽck.

Jeder der schon mal einen Xbox One Elite Controller in der Hand hatte, wird bestätigen können, dass das Griffgefühl deutlich besser ist. Erscheinen soll der neue Controller am 25. April.

Kosten wird der neue Tech Series Controller 69.99 Euro.

Das denken wir:

Ein Hybrid aus den normalen und dem Elite Controller. Finde ich persönlich eine ziemlich coole Idee. Wenn ich den Elite Controller nicht hätte, würde ich da glatt drüber nachdenken.