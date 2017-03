Mit einem neuen Emulator ist Zelda: Breath of the Wild auf dem PC spielbar

95 SHARES Facebook Twitter Google

Da ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild gerade mal seit ein paar Tagen erhältlich und schon haben es Entwickler geschafft, den Titel auf dem PC spielbar zu machen.

Möglich macht es die neueste Version des “Wii U”-Emulators Cemu. Das Ganze hat zwar noch ein paar Bugs, aber Zelda ist auf jeden Fall spielbar.

Davon könnt ihr euch in diesem Video hier selbst überzeugen:

Über diesen Link könnt ihr euch den Emulator downloaden. Im Video wird jedoch Version 1.7.3 des Emulators benutzt, der noch nicht veröffentlicht wurde.

Das denken wir:

Wir zocken Zelda: Breath of the Wild lieber auf der Switch.