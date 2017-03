Mittelerde: Schatten des Krieges â€“ Hier sind die ersten Szenen aus dem Spiel

88 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich wurden die ersten Sekunden Ingame-Material aus Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht. Und zwar als Teaser für die offizielle Gameplay-Enthüllung.

So werden morgen, am 8. März, erste umfangreichere Spielszenen gezeigt. Bis dahin müssen wir uns also wohl oder übel mit den Teaser begnügen, der leider – wie bereits erwähnt – nur wenige Sekunden dauert.

Fans werden sich darüber aber trotzdem freuen. here you go:

Das denken wir:

Ein paar Stunden noch, dann gibt es mehr Spielszenen. Das wird spannend.